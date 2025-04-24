Четверг, 24 Апреля 2025 13:19

АрмИнфо. Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха, непростых внутриполитических процессов в Армении, фрустрации в армянском обществе и диаспоре. Об этом на своей странице написал политолог Сергей Маркедонов.

Он напомнил, что 24 апреля армяне всего мира вспоминают годовщину трагических событий 1915 года.

"Написал и подумал, а разве только армяне? Да нет, конечно! Не были ведь армянами Франц Верфель, Валерий Брюсов, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Иоганнес Лепсиус, Фритьоф Нансен, Арнольд Тойнби, Орхан Памук, Андрей Битов. Да и много еще тех, кто просто не мог мириться с человеческой трагедией и катастрофическими утратами.

Сегодняшний трагический юбилей проходит на фоне утраты Карабаха, непростых внутриполитических процессов в Армении, фрустрации в армянском обществе, в Республике и в спюрке! Никогда, как сейчас среди самих армян не шла активная дискуссия о том, насколько прошлое важнее будущего. Как по мне, такой спор лишен смысла, ибо не бывает будущего без прошлого, без осознания трагедий истории нет и шансов на их преодоление.

Мои мысли с Вами, армянские друзья! И не только в этот день трагического юбилея. Также уверен, что датами память не ограничишь", - написал Маркедонов.