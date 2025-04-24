Четверг, 24 Апреля 2025 13:16

АрмИнфо. Бывший капитан сборной Армении по футболу, полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян по случаю 110-й годовщины Геноцида армян сделал запись в социальных сетях.

"110-я годовщина Геноцида армян. Первый геноцид 20-го века. 1,5 миллиона армян были убиты. Мы помним, мы требуем, мы едины", - написал Мхитарян у себя в Инстаграм.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.