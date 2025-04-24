Четверг, 24 Апреля 2025 13:02

АрмИнфо. Армянский народ 110-ю годовщину Геноцида армян встречает на историческом этапе новых утрат, новых вызовов и формирования новых международных отношений. Об этом на своей странице в Фейсбук написал известный бизнесмен, лидер партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагик Царукян по случаю 110-ой годовщины Дня памяти жертв Геноцида армян.

"Сегодня, в этот священный день памяти, представители нашей нации и друзья армянского народа по всему миру преклоняются перед жертвами геноцида. Ничто не сможет разрушить мечту и решимость наших многочисленных поколений создать мирное и процветающее государство, сохранить Родину, о которой веками мечтали все армяне", - отметил Царукян.

Вместе с тем, бизнесмен напомнил о насильственном перемещении всего армянского населения Арцаха и утраты этой части Родины. "После этих событий мы по-новому ценим нашу родину и национальное единство, особенно в вопросах надежной защиты нашей земли ради будущих поколений. Мы заново осмысливаем наши национальные институты единства: наш язык, нашу культуру, нашу церковь ", - считает бизнесмен.

Царукян также напомнил о своей инициативе к 100-летию Геноцида армян, когда он построил церковь Србоц Наатакац ("Святых Великомученников") как символ памяти и уважения к жертвам. "В этом году от нас требуется не только помнить и почитать память наших предков, но и поддерживать друг друга на нашем усложнившемся пути. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся во внутреннем примирении, единстве армянского мира, восстановлении государства и национальном возрождении", - резюмировал лидер ППА.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.