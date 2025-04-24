Четверг, 24 Апреля 2025 12:50

АрмИнфо. Более прямого подтверждения заявлениям оппозиции о том, что премьер- министр РА Никол Пашинян взял на себя обязательство бороться не с врагом, а с защитниками армянских интересов, найти было просто невозможно. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян, комментируя осуждение премьером сожжение флагов Турции и Азербайджана перед состоявшимся накануне маршем с зажженными свечами к мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида.

Как отметила Кристине Варданян, в прошлом Анкара и Баку реагировали на факельное шествие схожим c "официальным" Ереваном образом. "Просто остается открытым вопрос о том, почему, например, они около месяца стреляют в одном и том же районе? Опять по причине факельного марша? И впредь на этой почве вы запретите проводить подобные мероприятия? Что касается сожжения флагов, то это политическая символическая акция. В сотнях странах мира люди в знак протеста сжигают символы диктаторов и геноцидных режимов. Можно не соглашаться с такой формой выражения, но противопоставлять ее расстрелам Алиева - значит открыто защищать интересы врага. Ничего больше", - сказала депутат НС.

Она указала на то, что если бы представители власти с той же страстью реагировали на нарушения режимов прекращения огня и продолжающиеся обстрелы точно также, как на сожжение флага, Азербайджан был бы немного сдержаннее. "Но самое опасное в этой реакции заключается в другом. Вопрос в том, что вчера своим участием в факельном марше наше общество показало, что оно не находится в мире, и не согласно с политикой отрицания Геноцида армян. Теперь Пашинян вынужден оправдываться и одновременно угрожать нашему народу, что если подобные события повторятся, он и Алиев организуют новое нападение, на этот раз на Армению. Таким образом, это заявление раскрывает политический вектор Пашиняна: сдерживать собственный народ, бороться с ним и оправдывать любые действия врага. Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа", - резюмировала Кристине Варданян.