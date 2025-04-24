Четверг, 24 Апреля 2025 12:38

АрмИнфо. 110 лет назад Ереван стал очагом спасения, приняв беженцев, спасшихся от Геноцида армян, и организовав для них помощь. Об этом заявил в своем послании по случаю 110-летней годовщины Геноцида армян мэр Еревана Тигран Авинян.

Отметив, что сегодня мы чтим память 1,5 миллиона наших жертв, он подчеркнул, что несмотря на тяжелый удар геноцида, армянский народ имел волю и способность основать свое независимое государство. <Государство, которое нам сегодня исторически повезло иметь, мы должны усиливать и укреплять ежедневными усилиями, волей и кропотливым трудом, противостоя всем вызовам.

Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем. Любое государство жизнеспособно в обстановке мира и взаимопонимания, что, конечно, не сотрет горе, но предотвратит новые трагедии, в память о мучениках и ради счастливого будущего тех, кто живет>, - написал мэр Еревана.