Четверг, 24 Апреля 2025 12:37

АрмИнфо. Духовенство Армении, возглавляемое Католикосом всех армян Гарегином II, посетило мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде, где почтило память жертв первого в истории человечества Геноцида.

В сопровождении высшего духовенства страны Католикос отслужил поминальный молебен.

В беседе с журналистами он отметил, что в 110-ую годовщину Геноцида армян вспоминаются и геноцидные действия в отношении армян Арцаха.

"Мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны", - сказал Католикос, добавив, что

боль от потери Арцаха остается в сердцах армянского народа.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении Церкви к заявлению премьер- министра РА, осудившего сжигание турецкого и азербайджанского флагов, предводитель Армянской Апостольской Церкви призвал дождаться своего выступления с посланием во время литургии.

Напомним, что факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, США, Россией, Францией, Канадой, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.