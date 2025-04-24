Четверг, 24 Апреля 2025 12:34

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин Второй напомнил о преступлениях, совершенных в отношении армянского народа в начале 20 века - Геноциде армян, а также геноцидальных действиях, осуществленных Азербайджаном в отношении армян Арцаха.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, этой траурной даты Католикос коснулся на встрече с участниками международной конференции, организованной Палатой адвокатов Армении под руководством ее председателя Симона Бабаяна. Одной из ключевых целей визита стало ознакомление с миссией Армянской церкви в национальной и общественной жизни.

В этой связи Гарегин Второй коснулся ключевой роли Святого Эчмиадзина в жизни армянского народа, отметив, что христианская вера на протяжении веков формировала национальные и духовные ценности, а также армянскую идентичность. Его Святейшество также затронул актуальные вызовы безопасности, с которыми сталкивается Армения.

В частности, Католикос подчеркнул необходимость защиты прав армян Арцаха, возвращения пленных и сохранения духовно-культурного наследия региона, подчеркнув важность миссии международных правозащитных структур в предотвращении и осуждении преступлений против армян.

В завершение встречи Гарегин Второй выразил благодарность присутствующим за их усилия по защите прав народов на международной арене и за стремление к установлению справедливости.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.