Четверг, 24 Апреля 2025 12:05

АрмИнфо. Депутаты Европарламента Натали Луазо и Лукас Фурлас раскритиковали Верховного представительяЕС по иностранным делам и политике безопасности, бывшого премьер-министра Эстонии Каю Калласс за намерение совершить визит в Азербайджан.

"Дорогая Кая Каллас, ехать к автократии, которая продолжает угрожать своему соседу, при этом не посещать Армению в том же трио, - это ошибка. Баку нацеливается на государство-члена ЕС с вредоносным вмешательством и встает на сторону России когда демократическая Армения смотрит в сторону Европы", - написала она в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Данную инициативу Каллас раскритиковал и кипрский депутат Европарламента Лукас Фурлас, который посчитал очень опасным этот визит. "Этот визит происходит на фоне продолжающегося трансграничного насилия со стороны Азербайджана, незаконного задержания армянских мирных жителей и открытых угроз в адрес Миссии ЕС в Армении", - написал Фурлас в Твиттер (Х).

Пресс-служба ЕС ранее сообщила, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 25 апреля с официальным визитом посетит Азербайджан. В ходе визита она встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. После встречи с министром иностранных дел запланированы заявления для прессы. Во второй части визита Кая Каллас встретится с молодыми послами Европы.