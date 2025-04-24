Четверг, 24 Апреля 2025 11:53

АрмИнфо. Коллектив компании <Южно- Кавказская железная дорога> во главе с генеральным директором Алексеем Мельниковым 24 апреля посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд. Как говорится в сообщении ЮКЖД, коллектив почтил память жертв Геноцида армян, возложив цветы и венки к мемориалу.

Отметим, что сегодня, 24 апреля 2025 года армянский народ отмечает траурную дату - 110-летие первого в истории человечества геноцида. 24 апреля 1915 г. более двухсот представителей армянской интеллигенции - поэты, музыканты, публицисты, редакторы, юристы, врачи, депутаты были арестованы в Константинополе по приказу турецких властей. Все они были отправлены в изгнание и зверски уничтожены. Истребление армянской интеллигенции было частью систематического дьявольского плана уничтожения армянского народа на своей родине. Всего было уничтожено 1,5 млн армян, сотни тысяч человек были депортированы. Это был первый геноцид ХХ века, спланированный и осуществленный государством. 24 апреля 1965 г. в Советской Армении были организованы демонстрации с требованием признания Геноцида армян. Таким образом была разрушена стена молчания, созданная вокруг этого вопроса в годы советской власти. Отметим, однако, что в последнее время вопрос международного признания Геноцида армян выпал из приоритетных направлений внешнеполитической повестки властей Армении, что вызвало резко отрицательную реакцию со стороны оппозиции, которая ввела в обращение проекта закона о криминализации отрицания Геноцида армян.

Факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, США, Россией, Францией, Канадой, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.