|Католикос: национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации
|Президент Ливана: 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение необходимости противостоять всем формам насилия
|Президент Арцаха об армянских пленных в Баку: Эти люди согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить выход мирного населения
|Захарова: Во встрече генконсула России в Гюмри с представителями "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста
|Самвел Шаграманян: Геноцид невозможно предать забвению
|Экс-глава СНБ Армении: Власти Армении готовы снять признание Геноцида армян с повестки ради угождения турецко-азербайджанскому тандему
|Глава Минобороны Греции: Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении
|Армянский адвокат: В демократических странах сожжение флага является законным способом выражения протеста
|Адвокат напомнил: Отрицание или сомнение в Геноциде армян является уголовно наказуемым деянием
|Захарова: Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи
|Посольство Польши в Армении: Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества
|Русский дом в Армении: Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века.
|Хуан-Пабло Гечичян: Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось
|Какламанис: Спустя 110 лет после Геноцида армян, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории
|Министр обороны Кипра: Ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи
|Давид Ананян: народное единство не должно ограничиваться только участием в Факельном шествии 23 апреля
|Российский политолог: Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха и непростых процессов в Армении
|В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции призвал действовать ради истины и справедливости
|Генрих Мхитарян: Мы помним, мы требуем, мы едины в требовании о признании Геноцида армян
|Греческий депутат: Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости
|Гагик Царукян: 110-ю годовщину Геноцида армян мы встречаем на историческом этапе новых потерь, новых вызовов и формирования новых международных отношений
|На площади Монмартр Парижа состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян
|Арменовед: Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая еще не завершена
|Оппозиционер: Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа
|Тигран Авинян: Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем
|Католикос: мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны
|Католикос всех армян рассказал иностранным адвокатам о геноцидальных действиях в отношении армян Арцаха
|Евродепутаты раскритиковали Каллас за намерение посетить Азербайджан
|Коллектив ЮКЖД почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Аккредитованные в Армении дипломаты воздают дань уважения к памяти жертв Геноцида армян
|Парламент Арцаха: Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду
|Айакве: Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ
|Законодатель из Нового Южного Уэльса призвал федеральное правительство Австралии признать Геноцид армян
|Спикер НС: наша цель - построить сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее
|Преступление геноцида не имеет и не может иметь оправдания - омбудсмен Армении
|Серж Саргсян: Лишь мужественное признание правды и защита справедливости могут позиционировать Турцию как сопричастное общечеловеческим ценностям цивилизованное и ответственное государство
|Республиканец: Никол не осуждает попрание Алиевым флага Арцаха, но осуждает сожжение армянской молодежью азербайджанского флага
|Посольство РФ: Скорбим вместе с армянским народом в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
|Пашинян осуждает сожжение флагов Турции и Азербайджана
|Эксперт: стремление Еревана к углублению отношений с Брюсселем объективно ограничивает возможности стратегического сближения с Пекином
|Бывший посол Франции в Армении рассказал почему следует помнить Геноцид армян
|Пашинян выступил с обращением в 110-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
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|МИД Армении: В 21-м веке мы продолжаем быть свидетелями новых массовых преступлений на почве ненависти, расовой и этнической нетерпимости
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|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
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|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
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АрмИнфо. Коллектив компании <Южно- Кавказская железная дорога> во главе с генеральным директором Алексеем Мельниковым 24 апреля посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд. Как говорится в сообщении ЮКЖД, коллектив почтил память жертв Геноцида армян, возложив цветы и венки к мемориалу.
Отметим, что сегодня, 24 апреля 2025 года армянский народ отмечает траурную дату - 110-летие первого в истории человечества геноцида. 24 апреля 1915 г. более двухсот представителей армянской интеллигенции - поэты, музыканты, публицисты, редакторы, юристы, врачи, депутаты были арестованы в Константинополе по приказу турецких властей. Все они были отправлены в изгнание и зверски уничтожены. Истребление армянской интеллигенции было частью систематического дьявольского плана уничтожения армянского народа на своей родине. Всего было уничтожено 1,5 млн армян, сотни тысяч человек были депортированы. Это был первый геноцид ХХ века, спланированный и осуществленный государством. 24 апреля 1965 г. в Советской Армении были организованы демонстрации с требованием признания Геноцида армян. Таким образом была разрушена стена молчания, созданная вокруг этого вопроса в годы советской власти. Отметим, однако, что в последнее время вопрос международного признания Геноцида армян выпал из приоритетных направлений внешнеполитической повестки властей Армении, что вызвало резко отрицательную реакцию со стороны оппозиции, которая ввела в обращение проекта закона о криминализации отрицания Геноцида армян.
Факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, США, Россией, Францией, Канадой, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.
|Католикос: национальная солидарность и высокое чувство долга перед родиной являются залогом долголетия нашей нации
|Президент Ливана: 110-я годовщина Геноцида армян - это не просто воспоминание о болезненном историческом событии, а подтверждение необходимости противостоять всем формам насилия
|Президент Арцаха об армянских пленных в Баку: Эти люди согласились остаться в качестве живых заложников, чтобы обеспечить выход мирного населения
|Захарова: Во встрече генконсула России в Гюмри с представителями "Мать Армения" нет внутриполитического подтекста
|Самвел Шаграманян: Геноцид невозможно предать забвению
|Экс-глава СНБ Армении: Власти Армении готовы снять признание Геноцида армян с повестки ради угождения турецко-азербайджанскому тандему
|Глава Минобороны Греции: Греки разделяют боль преследований и геноцида с народом Армении
|Армянский адвокат: В демократических странах сожжение флага является законным способом выражения протеста
|Адвокат напомнил: Отрицание или сомнение в Геноциде армян является уголовно наказуемым деянием
|Захарова: Современная Россия одной из первых стран в мире признала Геноцида армян в Османской империи
|Посольство Польши в Армении: Почтение памяти жертв Геноцида и осуждение этого преступления является моральным долгом всего человечества
|Русский дом в Армении: Геноцид армян, совершённый Османской империей в 1915-1922 годах, стал одной из самых трагических страниц ХХ века.
|Хуан-Пабло Гечичян: Мы здесь, чтобы мир знал, что сделали с армянами турки, и что спустя 110 лет ничего не изменилось
|Какламанис: Спустя 110 лет после Геноцида армян, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории
|Министр обороны Кипра: Ожидаем, что весь демократический мир признает и осудит Геноцид армян в Османской империи
|Давид Ананян: народное единство не должно ограничиваться только участием в Факельном шествии 23 апреля
|Российский политолог: Сегодняшний трагический юбилей Геноцида армян проходит на фоне утраты Нагорного Карабаха и непростых процессов в Армении
|В 110-ую годовщину Геноцида армян президент Франции призвал действовать ради истины и справедливости
|Генрих Мхитарян: Мы помним, мы требуем, мы едины в требовании о признании Геноцида армян
|Греческий депутат: Общее мученичество армян и греков диктует коллективное требование Справедливости
|Гагик Царукян: 110-ю годовщину Геноцида армян мы встречаем на историческом этапе новых потерь, новых вызовов и формирования новых международных отношений
|На площади Монмартр Парижа состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян
|Арменовед: Геноцид армян, совершенный Османской империей в начале XX века лишь звенье одной цепи, которая еще не завершена
|Оппозиционер: Пашинян чувствует опасность не со стороны Азербайджана или Турции, а со стороны собственного народа
|Тигран Авинян: Помня о горечи прошлого, мы должны думать о будущем
|Католикос: мы просим у Господа сил нашему народу для преодоления трудностей ради благополучия нашей страны
|Католикос всех армян рассказал иностранным адвокатам о геноцидальных действиях в отношении армян Арцаха
|Евродепутаты раскритиковали Каллас за намерение посетить Азербайджан
|Коллектив ЮКЖД почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Аккредитованные в Армении дипломаты воздают дань уважения к памяти жертв Геноцида армян
|Парламент Арцаха: Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду
|Айакве: Попытки правящего режима принизить историческое значение Геноцида армян являются недопустимым посягательством на Армению и армянский народ
|Законодатель из Нового Южного Уэльса призвал федеральное правительство Австралии признать Геноцид армян
|Спикер НС: наша цель - построить сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее
|Преступление геноцида не имеет и не может иметь оправдания - омбудсмен Армении
|Серж Саргсян: Лишь мужественное признание правды и защита справедливости могут позиционировать Турцию как сопричастное общечеловеческим ценностям цивилизованное и ответственное государство
|Республиканец: Никол не осуждает попрание Алиевым флага Арцаха, но осуждает сожжение армянской молодежью азербайджанского флага
|Посольство РФ: Скорбим вместе с армянским народом в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
|Пашинян осуждает сожжение флагов Турции и Азербайджана
|Эксперт: стремление Еревана к углублению отношений с Брюсселем объективно ограничивает возможности стратегического сближения с Пекином
|Бывший посол Франции в Армении рассказал почему следует помнить Геноцид армян
|Пашинян выступил с обращением в 110-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
|Враг обстрелял жилой дом в Хознаваре
|МИД Армении: В 21-м веке мы продолжаем быть свидетелями новых массовых преступлений на почве ненависти, расовой и этнической нетерпимости
|В Армении вспоминают невинных жертв Геноцида армян в Османской империи
|В Ереване прошла международная акция "Сад памяти"
|Армянский историк раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
|К. Затулин: пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком
|Католикос: важно представлять на зарубежных медиа-платформах правду о проблемах с безопасностью Армении и оккупацией Арцаха
|Пашинян: сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении будущего Армении, чем в 2018- 2019, и тем более в 2020 -2021 г.г.
|Посольство Китая: временный поверенный в делах Китая в Армении не давал никаких интервью турецким СМИ
|Жанна Андреасян: Участие Армении в III Играх стран СНГ в Азербайджане зависит от различных обстоятельств, в том числе от мероприятий по безопасности
|Генпрокуратура оспаривает решение о разделе земельного участка Ереванской школы- интерната № 2 на два отдельных объекта недвижимости
|Станцию метро <Еритасардакан> возможно переименуют именем Аветика Исаакяна
|Совет по защите прав арцахцев присоединится к факельному шествию по случаю 110-й годовщины Геноцида армян
|Армения и Австрия обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Депутат от правящей силы: Нет ни единого армянина, который может отрицать Геноцид, то историческое событие, которое имело место быть
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|Правовед: Оппозиция ввела в оборот законопроект, предлагающий ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
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