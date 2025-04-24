Четверг, 24 Апреля 2025 11:32

АрмИнфо. Геноцид армян, совершенный Османской Турцией в 1915 году, является одним из самых варварских преступлений в истории человечества, целью которого было полное уничтожение армянского народа. Об этом говорится в заявлении парламента Арцаха.

В арцахском законодательном органе с сожалением констатировали, что это преступление до сих пор остается безнаказанным и стало прецедентом для новых актов геноцида.

"Военные преступления, изнурительная блокада, насильственное перемещение и зверства, совершенные в Арцахе в 2020-2023 годах, являются продолжением тех же геноцидных программ азербайджанских властей в XXI веке. Все действия, предпринятые Азербайджаном - депортация армян из Арцаха, этнические чистки, ликвидация исторического присутствия армянского народа - соответствуют международному правовому определению геноцида", - говорится в заявлении законодательного органа НКР.

В парламенте Арцаха подчеркнули, что международное сообщество обязано дать адекватную правовую и политическую оценку этим действиям, зафиксировав их соответствие всеобъемлющему определению геноцида.

"Молчаливое принятие геноцида - это преступное равнодушие, а безнаказанный геноцид - это приглашение к новому геноциду.

К сожалению, в этой реальности позиция властей Армении также непонятна и необъяснима. Осуждение геноцида и привлечение виновных к ответственности являются одними из гарантий предотвращения будущих геноцидов, которые, конечно, не заменяют обязательную сильную систему безопасности государства и дальновидную внутреннюю и внешнюю политику.

110-я годовщина Геноцида армян - это также возможность для выражения коллективной воли армян всего мира во имя безопасного и надежного будущего и в память о наших предках-мучениках. Мы помним, уважаем и никогда не должны забывать наших соотечественников, ставших жертвами геноцида через насилие, боль и невыразимые страдания.

Они живут в нашей памяти и дают нам силы бороться за правду, справедливость и человеческое достоинство. Вечная слава и почет всем мученикам за веру и отечество", - далее говорится в заявлении парламента НКР.