Четверг, 24 Апреля 2025 11:22

АрмИнфо. "24 апреля - один из самых печальных дней в истории армянского народа. В этот день мы чтим память полутора миллионов невинных армян, которые стали жертвами геноцида просто за то, что они были армянами", - говорится в обращении председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна в связи со 110-ой годовщиной Геноцида армян.

По словам спикера, которые приводит пресс-служба НС РА, Геноцид армян - глубокая рана в истории, которая и сегодня находит отклик в

голосе справедливости. "Наша цель - построить единую, сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и нацеленную на устойчивое будущее. Мы не забываем о случившемся, но не хотим, чтобы память стала лишь источником боли и траура. Это должно сделать нас более решительными и дальновидными в наших будущих шагах. Мы преклоняемся перед памятью всех мучеников и вновь подтверждаем свою приверженность защите нашей государственности, сохранению мира и обеспечению достойного будущего для наших поколений. Вечная слава памяти невинно убиенных", - говорится в обращении председателя НС.

Обратился к гражданам страны и четвертый президент РА Армен Саркисян. По его словам, 24 апреля стало свидетельством непобедимости истины. "Сегодня мы чтим не только то, что мы потеряли: жизни, дома, родину, но и то, что выдержало испытание временем: наше достоинство и волю к возрождению. Память о невинных жертвах - это не просто рана, это предостережение, мудрость и обещание воскресения", - отмечается в обращении экс-президента РА.

Отметим, однако, что в последнее время вопрос международного признания Геноцида армян выпал из приоритетных направлений внешнеполитической повестки властей Армении, что вызвало резко отрицательную реакцию со стороны оппозиции, которая ввела в обращение проекта закона о криминализации отрицания Геноцида армян.

Факт Геноцида армян признан многими странами мира и международными организациями, в том числе, США, Россией, Францией, Канадой, Кипром, Бельгией, Нидерландами, Словакией, Германией, Литвой, Польшей и др., а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.