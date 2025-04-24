Четверг, 24 Апреля 2025 10:56

АрмИнфо.Преступление геноцида не только не имеет оправдания, но и влечет за собой необратимые последствия для всего человечества и системы защиты прав человека.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Анаит Манасян по случаю 110-й годовщины Геноцида армян.

В этом ключе она напомнила, что, сегодня, 24 апреля весь цивилизованный мир чтит память святых мучеников первого геноцида 20 века - Геноцида армян.

Она добавила, что в начале прошлого века армяне, проживавшие на территории Османской империи, стали жертвами организованных массовых преступлений, включая жестокие убийства, насильственное перемещение и бесчеловечные пытки.

"Сегодня мы склоняем голову перед памятью святых мучеников Геноцида армян и подтверждаем нашу приверженность осуждению этого преступления, восстановлению справедливости и предотвращению подобных деяний в будущем. Несмотря на развитие механизмов защиты прав человека, права людей, насильственно перемещенных из своих родных домов и подвергшихся жестоким пыткам, до сих пор не восстановлены", - отметила Манасян.

По ее словам, безнаказанность за подобные действия порождает новые преступления. В связи с этим главный ЗПЧ Армении напомнили, что в сентябре 2023 года весь мир стал свидетелем насильственного перемещения всего армянского населения Арцаха и множества проявлений жестокости по отношению к ним.

"К сожалению, в современном мире продолжают существовать реалии ненависти на этнической основе, включая политику армянофобии, которая создает благоприятные условия для геноцида и преступлений против человечности. Мы должны объединить усилия для предотвращения подобных преступлений и разработать соответствующую политику в этом направлении. Эффективные механизмы борьбы с такими деяниями должны быть приоритетом для каждого из нас", - резюмировали Манасян.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи стал первым геноцидом XX века. Армяне вспоминают жертв трагедии каждый год 24 апреля. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более 1,5 миллиона армян. Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай. Затем этот факт признали Кипр, Россия, Греция, Канада, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.