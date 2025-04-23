Среда, 23 Апреля 2025 22:03

АрмИнфо.Армянский историк, геноцидовед Айк Демоян раскритиковал инициативу переименовать станцию метро "Еритасардакан" ("Молодёжная") в честь поэта Аветика Исаакяна.

Демоян считает, что подобные действия нужно расценивать как подготовку армянского общества к реализации очередной коррупционной программы под названием "Академический город".

"У Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении нет намерения увековечить память армянского поэта Аветика Исаакяна. Напротив, ведомство, подвергая Исаакяна "трафикингу", стремится стереть с символической карты Еревана топоним, который ассоциируется с университетами и студенчеством. Это выглядит как прелюдия к крупномасштабной коррупционной программе, название которой - "Академический город имени Снуп Догга". Давайте будем бдительны и не допустим очередного "бархатного" извращения", - написал геноцидовед на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, в ходе брифинга глава МОНКС Жанна Андреасян сообщила о предложении, поступившем от членов юбилейной комиссии, созданной в честь 150-летия со дня рождения великого армянского поэта Аветика Исаакяна. Члены комиссии предложили переименовать станцию метро "Еритасардакан", расположенную на улице

А. Исаакяна, в честь поэта. Это предложение было передано мэрии Еревана, и, как отметила Андреасян, окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом старейшин.