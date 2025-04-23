Среда, 23 Апреля 2025 22:01

АрмИнфо. 24 апреля 1915 года - дата, которую нельзя назвать светлой, это день траура, памяти о 1,5 миллионах невинных жертв, погибших в Османской империи 110 лет назад, в начале прошлого века, только потому, что они были армянами. Об этом на своем сайте написал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, геноцид армян - это трагедия, боль от которой продолжается по сей день. "В 1995 году на основании моего доклада Государственная Дума Российской Федерации признала этот геноцид. Это было не только проявлением солидарности с жертвами армянского народа, но и свидетельством уважения к правде и исторической справедливости. Россия, которая на протяжении веков была близка и едина с армянами, не должна была поступать иначе. Сегодня, когда мы склоняем головы перед памятью павших, мы обязаны говорить не только о прошлом, но и о настоящем. Массовый исход армянского населения из Нагорного Карабаха в 2023 году - это не просто геополитическое обстоятельство. Это продолжение трагедии, которая в наш век маскируется сомнительными оправданиями одних и предательством других. Мы отмечаем нынешние беды народа, веками жившего на своей земле, попытку кражи истории, религиозных и культурных памятников, "процесс Шемякина" над заключенными. Это не может оставить нашу совесть равнодушной", - говорится в заявлении депутата Госдумы.

Затулин отмечает, что в эти дни особенно тяжело наблюдать как под давлением внешних и внутренних сил подрываются основы национального самосознания в самой Армении. "Мы видим, как нападают на Армянскую Апостольскую Церковь, как попирается историческая память, как рвутся связи с теми, кто был союзником и другом на протяжении веков", - подчеркивается в заявлении. Затулин.

"Мы скорбим вместе с армянским народом. Мы продолжим говорить о правде и бороться ради того, чтобы трагедии прошлого не повторились ни в настоящем, ни в будущем. В канун 80-летия Победы в России был принят закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Пусть память о жертвах всех геноцидов станет не только данью уважения, но и уроком. Пусть она объединит всех, кто верит в справедливость, кто не разделяет народы по географии и интересам, кто разделяет их боль и надежду", - подчеркнул Затулин в своем заявлении.