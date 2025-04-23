Среда, 23 Апреля 2025 21:58

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 23 апреля в Матенадаране провел встречу с членами новообразованного Общественного совета во главе с председателем совета Ара Хзмаляном.

Как передает пресс-служба правительства, в своем выступлении премьер отметил, что конституционная формулировка, согласно которой Общественный совет является консультативным органом правительства, в конечном итоге должна быть полностью реализована. Пашинян подчеркнул, что правительство всегда остро нуждалось в такой площадке, формате и месте для консультаций. Он выразил надежду, что новообразованный Общественный совет возьмет на себя эту роль.

"Я понимаю, что Общественный совет должен быть, прежде всего, местом для мозгового штурма, где будут обсуждаться, конечно, стратегии развития страны, а также тактические и конкретные вопросы. Я считаю, что это хорошая возможность для правительства сделать нашу будущую деятельность более эффективной", - отметил премьер-министр.

По словам премьера, формулировка о том, что патриотизм без профессионализма опасен, точно описывает ситуацию и пройденный страной путь. "Нашей основной проблемой с первых дней становления республики был патриотизм без профессионализма, но это не означает, что в Армении не было, и нет профессионалов. Быть профессионалом художником, профессионалом ученым, профессионалом сферы здравоохранения - это очень важно, но быть профессионалом в отношениях с государством и в формировании государства - это гораздо более серьезный вызов, особенно в ситуации, где традиции государственности раздроблены, и не было сформированных институтов",

- подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что хотя преобладающее настроение в Армении сегодня, следуя публичным платформам, в основном настроено пессимистично, но для него лично - это оптимизм. "Обычно говорят, что пессимист - это хорошо информированный оптимист, и кто, будучи хорошо информированным в условиях оптимизма, оказывается в поле пессимизма, а затем снова в поле оптимизма. Это категория граждан, которые более полно понимают или представляют ситуацию со всеми ее нюансами в данный период и в более длительной исторической перспективе", - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что сегодня он гораздо более оптимистичен в отношении будущего Республики Армения, чем в 2018 или 2019 году, и

тем более в 2020 или 2021 году. "Что изменилось за это время? В восприятии и перспективе премьер-министра изменилось следующее: у правительства есть проект, который очень конкретен. И я хотел бы, чтобы мы не недооценивали существование этого проекта, также с той логикой, что это проект, акцент которого делается на нашей, а не чужой сфере решений, принятых или не принятых нами, а не другими. По моей оценке, лучшее или ключевое изменение, которое произошло в мировоззрении правительства и государственной системы, это следующее. Я пытался говорить об этом в последних двух выступлениях в Национальном Собрании, и сейчас, особенно в Общественном совете, я хочу это подчеркнуть. Оптимизм исходит из того, что на столе лежит проект, и реализация этого проекта зависит от нас на 90 и более процентов, абсолютно от нас и от решений, которые мы примем как общество, как государство, как народ. Я думаю, что это самая важная новость с моей точки зрения, которой я хочу поделиться с вами", - отметил Пашинян, добавив при этом, что оптимизм не означает гарантию.

По словам премьер-министра, одна из важнейших особенностей этого проекта в том, что он не гарантирован. Этот проект предполагает работу, обсуждения в разных форматах, решения, в том числе очень активную работу с общественностью. Глава государства выразил надежду, что Общественный совет станет площадкой для этих обсуждений.

Никол Пашинян пожелал присутствующим успехов в работе Общественного совета и гарантировал, что правительство будет иметь активное и высокое участие, конечно, при том понимании, что новообразованный Общественный совет будет площадкой, где будет столкновение идей, обсуждение, дебаты, а не споры.

Далее обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью Общественного совета. Премьер-министр ответил на вопросы членов совета.