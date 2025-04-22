Вторник, 22 Апреля 2025 21:14

АрмИнфо.Розничные клиенты ВТБ (Армения) могут оформить кредит на сумму до 30 млн драмов РА, используя в качестве залога жилые дома, квартиры или коммерческую недвижимость на территории республики. Максимальная сумма кредита составляет 60% от оценочной стоимости закладываемого имущества.

Кредитный продукт предлагает гибкие условия: годовая номинальная процентная ставка варьируется от 17,5% до 21,5% (фактическая эффективная ставка - от 18,9% до 23,8%), срок погашения - от 3 до 7 лет. Особенностью предложения является возможность досрочного погашения без штрафных санкций, а также отсутствие ежемесячной комиссии за обслуживание кредита и единовременной комиссии за рассмотрение заявки.

«Кредит под залог недвижимости позволяет клиентам получить сумму больше и на более длительный срок, чем по обычному потребительскому кредиту. Это расширяет финансовые возможности наших клиентов и помогает реализовывать их планы. Ожидаем, что к концу 2025 года объем выданных кредитов по данной программе превысит 2 млрд драмов», - прокомментировал заместитель генерального директора - председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Кредит можно оформить в любом филиале ВТБ (Армения). Для этого необходимо предоставить социальную карту, паспорт или ID-карту заемщика, созаемщика, залогодателя, а также свидетельство о праве собственности на залог.