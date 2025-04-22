Вторник, 22 Апреля 2025 20:11

АрмИнфо.В Концертном зале им. А. Хачатуряна 23 апреля в 23:59 Филармонический оркестр Армении исполнит под руководством Эдуарда Топчяна <Реквием> Вольфганга Амадея Моцарта.

На концерте также выступят солисты: Анна Аглатова (сопрано), София Туманян (меццо- сопрано), Тигран Мелконян (тенор) и Милан Сильянов (бас), Государственный камерный хор Hover (художественный руководитель, дирижер: Сона Ованнисян) и Ереванский государственный камерный хор (художественный руководитель, главный дирижер Кристина Восканян).

Отметим, что Реквием Вольфганга Амадея Моцарта - торжественная католическая заупокойная месса, последнее произведение Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он работал в последние дни своей жизни.

С полным списком мероприятий, запланированных в театрально-концертных организациях, действующих в системе Министерства образования, науки, культуры и спорта, в рамках 110-й годовщины Геноцида армян, можно познакомиться по следующей ссылке: https://escs.am/am/news/28730?fbclid=IwY2xjawJ0fPRleHRuA2FlbQIxMAABHoMpox_EU0N7_rba pea4yJd1_NVWM5L8zEAOYSGMyx-BXEJoVyzaad1nW2bJ_aem_S9VRGrrXQGCg6S_LqmXTcw .