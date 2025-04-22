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 Вторник, 22 Апреля 2025 17:49
Александр Аванесов

Депутат от партии власти: напряжение в НС РА, приведшее к потасовке, создала сама парламентская оппозиция

Депутат от партии власти: напряжение в НС РА, приведшее к потасовке, создала сама парламентская оппозиция

АрмИнфо. Напряжение в Национальном Собрании РА, приведшее к потасовке, создала сама парламентская оппозиция. Об этом 22 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

По его словам, в ходе сегодняшнего внеочередного заседания НС между депутатами НС от оппозиции возникли трения, которые они начали громко обсуждать. В ответ спикер НС Ален Симонян призвал их к порядку, на что депутат НС от фракции "Армения" Ишхан Сагателян стал возражать председателю НС, после чего и возникла напряженная ситуация. "Спустя некоторое время они начали распространять откровенно ложные заявления, ничего общего не имеющие к реальности. В частности, они стали утверждать, что потасовка возникла после того, как оппозиция заявила о своем намерении внести в обращение закон о криминализации Геноцида армян, чему якобы противятся власти. Если они действительно внесут этот вопрос в повестку, в первую очередь, будут осуждены сами, поскольку в свое время тогдашний вице-президент США Джо Байден заявил, что по просьбе президента Армении этот вопрос снят с повестки. А тогда во власти в Армении находились партии АРФД и Республиканская партия, и именно этот союз стремится и будет стремиться отречься от факта Геноцида армян", - сказал Алексанян, добавив, что по данному вопросу имеется факт, и заявления оппозиции, которые далеки от реальности. Депутат напомнил, что во времена бывших правителей Армении никто из американских президентов не признавал Геноцида армян, это произошло во время правления партии "Гражданский договор".

 

Депутат отметил, что ни второй президент РА Роберт Кочарян, ни третий

президент РА Серж Саргсян никогда не настаивали на том, чтобы Турция признала Геноцид армян. Этот вопрос сегодня не является приоритетным и для нынешних властей, но это не означает, что он полностью закрыт. "Когда мы ведем переговоры с Францией или с Индией для нас приоритетным вопросом является продажа вооружений", - подчеркнул политик.

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