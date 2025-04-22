Вторник, 22 Апреля 2025 17:39

АрмИнфо. Партия "ДОК" Вардана Гукасяна обратилась к правительству США с призывом обратить внимание на трагические случаи смертей в уголовно-исполнительных учреждениях (УИУ) Армении.

Как подчеркивается в заявлении партии, за последние четыре месяца из-за отсутствия необходимых медицинских услуг в УИУ скончались десять человек. В партии при этом обратили внимание, что увеличение случаев смертности возникло на фоне отсутствия должного контроля и справедливости.

"Тюрьмы сегодня превратились в зоны смерти и центры пыток. Все - от высшего руководства до рядовых сотрудников - осведомлены о происходящем, но продолжают молчать. Это молчание является преступным. Каждый понесет ответственность за свое бездействие и равнодушие к человеческим жизням. Данная ситуация больше не может рассматриваться как политический вопрос. Это вопиющее нарушение прав человека", - говорится в заявлении партии.

Меж тем, как обратили внимание в партии "ДОК", ответственные учреждения остаются безмолвными, их руководители исчезают, а уровень ответственности остается на нулевом уровне. "Посмотрите, что происходит в Армении: Конституция нарушается, достоинство людей попирается. Уголовно-исполнительная система страны стала одним из самых мрачных символов нарушения прав человека, тогда как государство продолжает закрывать на это глаза. Игнорировать эту проблему больше невозможно", - резюмировали в партии.

Напомним, что еще 18 марта оппозиционный депутат от парламентской фракции "Армения" Гарник Даниелян выразил свою обеспокоенность по поводу увеличения смертельных случаев и актов членовредительства в УИУ Армении. Депутат при этом указал на связь между ростом числа таких происшествий и необоснованным затягиванием судебных процессов. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие элементарных условий и на проблемы с обеспечением заключенных необходимыми лекарствами и медобслуживанием, а также предоставлением услуг психологов и врачей.

Добавим, что согласно данным службы общественной организации "Клуб общественной журналистики", в 10 уголовно-исполнительных учреждениях (УИУ) Армении зафиксировано увеличение случаев членовредительства среди заключенных. Так, по официальным данным в 2024 году 205 заключенных нанесли себе телесные повреждения, что значительно превышает показатель 2023г (155 случаев).