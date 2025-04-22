Вторник, 22 Апреля 2025 17:37

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Монголии Ваге Геворгян (резиденция - Пекине) вручил верительные грамоты президенту страны Ухнаагийну Хурэлсуху.

Как сообщает пресс-служба армянского посольства, Геворгян вручая грамоты, выразил готовность приложить максимум усилий в развитие армяно-монгольских отношений. Президент Монголии приветствовал посла Армении, пожелав ему всяческих успехов в его деятельности.

После церемонии Геворгян провел беседу с министром иностранных дел Монголии Батцэцэгом Батмунхином. Стороны обсудили армяно-монгольские исторические связи и в этом контексте подчеркнули важность активизации культурного сотрудничества.