Вторник, 22 Апреля 2025 16:54

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 37, 41/1 на улице Налбандяна, частные дома 34-59 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, частные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, частные дома 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Корюна, частные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Материаловедение" научно-исследовательское и производственное предприятие”, адрес на улице Чаренца 17 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание МВД по адресу: ул. Налбандяна 130 (односторонне), ресторанно-гостиничный комплекс “Белладжио” (пр. Мясникяна 8), ЗАО ‘Веолиа Джур” (ул. Абовяна 66), ООО “Самаян Сервис”, “Элит Груп” на пр. Саят-Нова 19/1, жилой дом 20 на пр. Саят-Нова, жилые дома 2, 26, 28, 28а на проходе Туманяна, жилые дома 12 на улице Туманяна, 13 на улице Аваг Петросяна; жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, частные дома 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, 1-9 на улице Сурб Ованнес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 частные дома на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 43, 45, 47 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 34, 34/1, 36, 34, 36а, 47/7 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улице Нар-Доса;

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 детский сад N141, частные дома на улице Мадояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на улице Низами, 1/3 на улице Манандяна, 13 на улице Маиси 9, частные дома на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавир ской области:

10:00-11:00 село Хоронк;

10։00-14։00 село Зартонк;

10:30-16:30 частично село Ерасхаун и село Варданашен;

11:00-13:00 село Акналич;

11։00-17։00 села Шаумян, Айгешат, Дашт; села Сардарапат, Аревадашт, Талворик, Артимет, Вананд, Кохбаван;

в Арарат ской области:

11։00-17։00 села Норабац, Саят-Нова; частично село Зорак; частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00-11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-14:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен, частично Аревшат, Ланджазат, Дехдзут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гетап; частично улицы Андраника, Камо, Чалабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Арагацотн ской области:

11։00-12։00 село Артени;

11։00-17։00 частично села Базмахбюр и Газараван;

13։00-14։00 частично села Верин Саснашен и Неркин Саснашен;

14։00-15։00 село Арагацаван;

15։00-16։00 село Тлик;

в Котайк ской области:

10։00-14։00 частично община Каренис;

10։30-15։00 общины Алапарс, Фантан, газозаправочная станция “Кар-Кор”, станции операторов “Вива Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком”;

10։30-16։30 села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван;

11:00-14:00 поселок Еркатгци, общежития “Разданмаша” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:30 частично улицы 34, 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11:00-17:00 кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак”, “А” в селе Ариндж; села Капутан, Атис, Зовашен;

в Гегаркуник ской области:

09:30-11:00 птицефабрика, улицы 8, 10, 12 села Хачахбюр;

10։00-16։00 частично община Лчашен, ООО “Айр ев ворди Алавердяннер”, “Вов Сам”, “Сферасервис”, “Бкахдар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции операторов “Вива Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком”;

11:00-15:00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 село Еранос и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком”;

в Лорий ской области:

09։30-11։00 жилые дома 54, 56 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ванадзор;

10:00-13:00 частично улицы Сундукяна, Баграмяна, Чаренца, Туманяна в городе Степанаван;

11:00-14:00 города Степанаван, Ташир и прилегающие села;

11:00-15:00 село Даштадем;

11:00-17:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин каяран”, частично улицы Энгельс, Тбилисян, Туманян, Пирюзян, Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, Марти 8 в городе Алаверди; села Сараарт, Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат;

12։00-13։30 жилой дом 122 на улице Вардананца в городе Ванадзор;

14:00-17:00 села Гюлагарак, Куртан полностью;

15։00-17։00 сквер Азатамартикнери в городе Ванадзор;

в Тавуш ской области:

11։00-14։00 села Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

в Ширак ской области:

1 1 : 00 - 16 : 0 0 южная часть села Паник, село Гетап, квартал “Манкапартез” села Анушаван в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.