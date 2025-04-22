Вторник, 22 Апреля 2025 16:43

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян не согласен с тем, что переговоры Еревана и Баку в тупике. Обсуждения продолжаются. Об этом Симонян заявил 22 апреля на брифинге с журналистами в Национальном Собрании.

Как указал спикер армянского парламента, сейчас у нас ситуация, когда есть согласованный документ, и не стоит говорить о каком-либо тупике. <У меня также состоялась короткая частная беседа со спикером парламента Азербайджана в Санкт- Петербурге (17 апреля председатель НС РА принял участие в заседании Межпарламентской Ассамблеи СН -ред). По моему впечатлению, ни о каком тупике речи быть не может. Азербайджанской стороне также выгодно, чтобы процесс, в котором мы участвуем, был завершен как можно скорее>, - заявил спикер НС.

При этом, уточнил он, речь идет не об отдельной встрече с азербайджанской коллегой. Несколько часов спикеры парламентов Армении и Азербайджана сидели рядом на заседании, и достигли договоренности о содержании разговора не говорить публично, пояснил он.

Коснувшись обстрела азербайджанскими военными армянских населенных пунктов, спикер НС заявил, что> это вещи, на которые они обращают на это внимание, делают из этого выводы, но их цель - сделать мирную повестку реальностью>. Симонян убежден, переговоры не зайдут в тупик, и вероятность войны никоим образом и никаким шагом не увеличится. <Мы должны сделать все, чтобы наша мирная повестка дня стала реальностью>, - заявил он.

Напомним, что ранее главы законодательных органов двух стран встречались 16 мая 2024 года в рамках первого заседания Подготовительной комиссии VI Всемирной конференции председателей парламентов Межпарламентского союза. Однако запланированная в октябре в Женеве встреча председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой была отменена. Как позже стало известно, азербайджанская сторона в последний момент отказалась от ранее достигнутой договоренности.