Вторник, 22 Апреля 2025 16:34

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин II направил соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

"Папа Франциск был скромным, мужественным и добрым пастырем, который верно следовал по стопам Господа нашего Иисуса Христа. Он принял на себя высокую и ответственную папскую миссию в трудные времена и указывал на Евангелие, постоянно защищая справедливость и мир, уделяя особое внимание и заботу нуждающимся, а также внося свой важный вклад в укрепление межцерковных отношений. Мы с особым утешением размышляем о том, что Его Святейшество постоянно возносил свои молитвы за мир, и в особенности за наш народ, страдающий от тяжелых последствий Арцахской войны", - говорится в соболезновании Его Святейшества. Его Святейшество подчеркнул, что армянский народ с благодарностью вспоминает Божественную литургию, совершенную в соборе Святого Петра по случаю 100-летия Геноцида армян, провозглашение Святого Григора Нарекаци Патриархом Вселенской Церкви, а также визит Святейшего Отца в Армению. Католикос всех армян вознес молитвы Богу об упокоении и мире души Его Святейшества Папы Римского, а также об утешении духовенства и верующих всей Католической Церкви.