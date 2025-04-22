Вторник, 22 Апреля 2025 14:09

АрмИнфо. На внеочередном заседании Национального Собрания Армении 22 апреля обсуждается проект поправок в законе "Об особо охраняемых природных территориях".

Как отметил в своем выступлении министр окружающей среды РА Акоп Симидян, представленный документ призван урегулировать вопрос с обеспечением жителей Гарни питьевой и оросительной водой. Дело в том, продолжил министр, что еще в 1973 году, когда Хоровский заповедник еще не имел тех границ, был построен магистральный водопровод, призванный решить проблемы жителей Гарни с водой. Срочность принятия закона обусловлена тем, что сезон орошения в общине Гарни начинается с 1 мая, а выдача разрешения на водопользование для забора воды в целях орошения из магистрального канала Гарни невозможна, поскольку действующий закон "Об особо охраняемых природных территориях" предусматривает, что на территории государственного заповедника запрещается использование водных ресурсов через водные системы и любая деятельность, нарушающая водный режим. Из вышеуказанной статьи следует, что забор воды с территории государственного заповедника запрещается в любом случае и при любых обстоятельствах.

Министр заметил, что Гарнийский магистральный канал расположен на территории государственного заповедника "Хосровский лес". Он был построен для орошения земель поселка Гарни, так как в поселке нет другого источника воды для орошения и вопрос орошения земель регулируется исключительно из Гарнийского магистрального канала, приток которого берет начало из реки Азат, протекающей на территории государственного заповедника "Хосровский лес", и транспортируется самотеком на протяжении около 11 километров до водозабора Гарнийского магистрального канала общей протяженностью в 25 км, расположенного на административной территории поселка Гарни укрупненной общины Гарни.

Документом будут даны разрешения на пользование водой, если нет других ее источников. С принятием закона появится обеспечить оросительной водой порядка 670 гектаров земель и около 1400 абонентов. Проведение оросительных работ в самом Хосровском заповеднике не предусмотрено.