Вторник, 22 Апреля 2025 11:41

АрмИнфо. 21 апреля 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с дружественным визитом в Республику Казахстан.

В Международном аэропорту Хазрет Султан города Туркестан высокого гостя радушно встретили Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, другие официальные лица.

В рамках визита в дружественную страну Национальный Лидер туркменского народа посетил национальный историко-культурный заповедник-музей «Хазрет-Султан» в Туркестане.

Здесь Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент дружественной страны были тепло встречены и ознакомлены с историей города Туркестан.

В ходе знакомства с национальным историко-культурным заповедником-музеем Национальный Лидер туркменского народа и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили мавзолей Ходжа Ахмета Ясави.

В книге «Смысл моей жизни» Герой-Аркадаг пишет: «В Медине – Мухаммед, в Туркестане – Ходжа Ахмет», – так начало туркменской средневековой суфийской литературы возводится к почитаемому философу, основателю тариката (суфийского ордена) Ясавия, воспитавшему тысячи последователей Ходжа Ахмету Ясави. Ходжа Ахмет Ясави прозван «пиром Туркестана» и пользовался огромным уважением среди видных суфиев: он известен не только среди туркменского народа, но и во всём тюркском мире.

Затем Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и глава дружественного государства посетили национально-культурный комплекс «Этноаул».

Здесь Национальный Лидер туркменского народа и Президента Касым-Жомарта Токаева тепло встретил казахский фольклорный ансамбль. Представитель комплекса ознакомил высоких гостей с казахской юртой, народными предметами быта, ковровыми изделиями и т.п.

После знакомства с национально-культурным комплексом «Этноаул», Национальный Лидер туркменского народа и Президент Касым-Жомарт Токаев направились в туристский информационный центр «Turkistan Visit Centre». По пути следования Национальный Лидер туркменского народа и глава дружественного государства сфотографировались на память.

В туристском информационном центре Председателю Халк Маслахаты Туркменистана и Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены видеоролик о Туркестане и исторические экспонаты.

Установленные в «Turkistan Visit Centre» информационные панели и мультимедийная техника представляют подробные сведения об исторических памятниках, о культурных мероприятиях и туристических маршрутах в Туркестане.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и глава дружественного государства посетили туристический комплекс «Karavansaray Turkistan».

Комплекс построен по мотивам восточных сказок. Здесь гости могут ознакомиться с историей, ремесленничеством, культурой и национальными видами спорта Туркестана.

В данной связи следует отметить огромное внимание, уделяемое развитию туризму в Туркменистане: наглядным результатом проводимой в этой области масштабной работы является Национальная туристическая зона «Аваза» на туркменском берегу Каспия.

По завершении знакомства с национальным историко-культурным заповедником-музеем «Хазрет-Султан» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, попрощавшись со всеми, отбыли с места события.

Визит Национального Лидера туркменского народа в Республику Казахстан продолжается.