Вторник, 22 Апреля 2025 11:39

АрмИнфо. Находящиеся под домашним арестом лица смогут дистанционно продолжить свою трудовую деятельность. Комиссия Национального Собрания РА по социальным вопросам на внеочередном заседании 22 апреля выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в Трудовом кодексе РА.

Представляя поправки, заместитель министра юстиции РА Тигран Дадунц подчеркнул, что подобная возможность может быть осуществлена на основе трудового соглашения между работодателем и работником. Представленный документ, подчеркнул докладчик, исходит из положений нового Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривает альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако при его применении возникли вопросы, связанные с дальнейшим течением трудовых отношений, которые остались вне поля правового регулирования.

Законопроектом предлагается считать полномочия работника приостановленными с момента применения судом к работнику, в том числе к лицу, состоящему на государственной службе, меры пресечения в виде домашнего ареста до ее изменения или устранения иной мерой пресечения, если к нему, помимо подписки о невыезде, применены ограничения, несовместимые с исполнением трудовых обязанностей. В случае, если указанные ограничения не применены, предлагается не приостанавливать полномочия работника в период домашнего ареста по взаимному согласию работодателя и работника, если характер работы позволяет выполнять ее дистанционно.

Также предлагается в период домашнего ареста полностью сохранить за работником рабочее место, а если полномочия работника не приостановлены по соглашению между работодателем и работником, то и заработную плату. Согласно законопроекту, если полномочия работника будут признаны приостановленными в период домашнего ареста, заработная плата лица, находящегося на государственной службе, не будет сохранена. Во всех случаях следственный орган уведомляет работодателя о принятых судом решениях. С учетом того, что в уведомлениях может содержаться государственная тайна, принято решение ввести в законопроект положение, согласно которому в уведомлениях будет представлена формулировка, носящая общий характер.