Вторник, 22 Апреля 2025 11:15

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал посла США в Израиле поддержать борьбу армян за христианское наследие на Святой Земле.

В публикации ANCA в Твиттер (Х), послу США в Израиле напоминается, что Библия призывает христиан стоять плечом к плечу, поддерживая друг друга в испытаниях и гонениях жизни.

В этом ключе в армянской общинной организации заметили, что послание к римлянам 12:4-5 гласит: " Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены"; а послание галатам 6:2 говорит: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов".

"Поддерживайте мужественных армян, защищая самые святые места христианства: Армянский христианский квартал Иерусалима, Гробницу Иисуса Христа, Гробница Святой Богородицы Марии, а также Церковь Рождества Христова и 4-ую станцию Крестного пути Христа", - говорится в призыве ANCA.

Напомним, что в последние годы не прекращаются нападки израильских поселенцев и властей на Армянский квартал Иерусалима. Предпринимаются попытки отобрать имущество Армянской Патриархии Иерусалима.