Понедельник, 21 Апреля 2025 23:04

АрмИнфо.В Армении процесс расследования пыток и других форм жестокого обращения не отвечает международным требованиям, особенно по части безотлагательности расследования дел. Об этом 21 апреля заявила Защитник прав человека Анаит Манасян на заседании постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, посвященном обсуждению отчета о деятельности омбудсмена Армении за 2024 год.

Касаясь недостаточности освещения дела гражданина Самвела Варданяна в отчете (разбирательство между гражданином и экс-депутатом правящей партии "Гражданский договор" Акопом Асланяном - ред.), Манасян отметила, что это связано с тем, что в ведомстве не разделяют случаи обычных граждан и ситуации с участием должностных лиц. По словам омбудсмена Армении, это связано с тем, что в аппарате ЗПЧ считают важным осуществлять одинаковое освещению этих дел в отчетах, при этом не согласившись, что отчет не достаточно затрагивает данную ситуацию. Хотя, как правило, народные защитники в цивилизованных странах держат под пристальным вниманием инциденты с участием лиц, обладающих властью, поскольку у народных избранников и ответственности и подотчетности перед обществом гораздо больше.

Омбудсмен Армении, наделенная функцией защиты прав граждан, не стала давать и оценку действиям патрульных, которые применив грубую силу, вытащили гражданина из его автомобиля, уложили его на асфальт, надели наручники, при этом нарушив все правила поведения представителя правоохранительных органов в подобного рода случаях.

Манасян лишь подчеркнула, что аппарат омбудсмена не является следственным комитетом или судебным органом, чтобы как-то пресекать данные случаи, хоть они и не редкость. "Все эти случаи вызывают у нас беспокойство, так как применение силы как правило несоразмерно. Именно поэтому помимо годового отчета в Следственный комитет по всем этим случаям направляются соответствующие материалы, и мы призываем другие компетентные органы провести их тщательное расследование", - добавила она.

Главный защитник прав человека Армении также признала, что к ответственности за подобные случаи привлекается мало людей, что по ее словам может свидетельствовать о различных проблемах в системе, однако заверила, что это остается предметом постоянной озабоченности со стороны защитника прав человека.

Говоря о содержании отчета, омбудсмен Армении пояснила, что отсутствие имен в нем обусловлено соблюдением международных стандартов. Тем не менее, она уверена, что описание случаев написано таким образом, что даже без указания имен становится ясно, о каких ситуациях идет речь.

На данные ее утверждения отреагировала беспартийный депутат парламента Армении Тагуи Товмасян, которая обратила внимание Манасян, что такие авторитетные международные организации как Freedom House и Human Rights Watch не избегают упоминания конкретных имен.

Касаясь смертей в армии, например, по состоянию здоровья, помимо смертей во время боевых действий, Манасян отметила, что аппарат ЗПЧ не считает нормальным наличие таких случаев. Вместе с тем, Манасян обратила внимание, что в Армении отсутствует инструмент неизбежности ответственности за лишение жизни, что означает, что лица, проявившие жестокое отношение в армии или доведшие до смерти военного, не несут должной ответственности за совершенные деяния.

Касаясь отсутствия развернутого освещения случаев применения силы в отношении заключенных уголовно-исправительного учреждения (УИУ) "Нубарашен", омбудсмен Армении отметила, что в отчет вошло то, что было разрешено представить общественности. В частности, она признала, что были зафиксированы повреждения у некоторых заключенных, которым была предоставлена медицинская помощь. При этом она вновь заверила, что этот вопрос также является проблемой для аппарата Омбудсмена, и в связи с этим было направлено обращение в Генпрокуратуру.