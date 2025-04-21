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 Понедельник, 21 Апреля 2025 18:21

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов: административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 7/5, 9, 9/5 на улице Каджазнуни, жилые дома 75, 77 на улице Нар-Доса, частные дома 106, 112 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично 1-ый и 2-ой переулки Чаренца, частные дома 125-153 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Тим Телеком” на улице Чаренца 84 (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, 56-143 на 11-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 16а на улице Исакяна, жилые дома 10, 12 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание МВД (односторонне) на улице Налбандяна 130, ЗАО “Материаловедение" научно-исследовательское и производственное предприятие”, адрес на улице Чаренца 17 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 Христофора, частные дома на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Ростоми и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице В. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично 1-ый и 2-ой переулки Багяна, частично проспект Кочаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

 

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы Лукашина 1, 2, 3, территории, прилегающие к трассе Север-Юг, квартал “А1” полностью и прилегающие территории; 

в Армавирской области:

10։00 -17։00 село Аршалуйс;

 

в Арагацотнской области:

11։00 -17։00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

 

в Араратской области:

10։00 11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -15։00 частично села Ранчпар, Аракс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-12։30 частично село Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Малишка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично община Каренис;

10:30-16:30 частично улица Шаумяна, 5-ый поселок, частично улица Нар-Доса, улицы Р. Меликяна, Ереванян, Спандаряна, школа N1, ясли-детские сады N13, 6, ЗАО “Станция переливания крови”, “Ардшинбанк”, СНБ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), насосная станция “Макраван” в городе Раздан; общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, “Марине”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Ацаван, Гегадир, Вохчаберд; села Гегашен и Зовк;

 

в Гегаркуникской области:

10:30-13:00 территория “Электросетей” на улице Саядяна в городе Гавар;

11:00-12:00 частично населенный пункт Варденик;

11:00-13:00 село В. Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 абонент (не являющийся жильцом) “Тарханян Жора” в кв. “Арцвакар” в городе Гавар;

 

в Лорийской области:

10:00-11:00 квартал “Новегакан” в городе Спитак;

10։00-11։30 частично улицы Закаряна и Туманяна в городе Ванадзор;

10:30-14:30 улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова в городе Алаверди;

11:00-12:00 квартал “Эстонакан” в городе Спитак;

11:00-14:30 улица Арцаха, кварталы 2-3 на улице Демичяна в городе Ташир;

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, АРдви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

12:00-13:00 собственник “Карен Матосян” в городе Спитак;

12։00-14։00 улица Туманяна полностью в городе Ванадзор;

13:00-14:00 улица Панрагорцнери в городе Спитак;

14:00-15:00 улица Торосян, частично улица Шаумяна в городе Спитак;

14։30-16։00 жилые дома 30, 32, 38 на улице Г. Нжде в городе Ванадзор;

15։00-16։30 село Мецаван;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Баграван Анийского региона;

 

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджаняна, Тахта, Мясникяна, Усанохакан, Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

09։30-12։30 абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Барикаван в городе Каджаран; села Гегаванк, Гетишен, Нор Астхаберд, Вочети, Верин Гегаванк;

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

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