Понедельник, 21 Апреля 2025 17:08

АрмИнфо. В ходе заседания Антикоррупционного суда РА 21 апреля по делу второго президента РА Роберта Кочаряна был объявлен небольшой перерыв, вызванный ухудшением состояния здоровья одного из обвиняемых - бывшего генерального секретаря ОДКБ и бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении Юрия Хачатурова.

В момент заседания, когда адвокат Арам Орбелян высказывал свою позицию относительно уголовного дела, возбужденного против второго президента РА, зал заседаний покинул Юрий Хачатуров. В ответ на замечание судьи Саркиса Петросяна о том, что произошло, последовал ответ о плохом самочувствии обвиняемого. По этой причине судья объявил небольшой перерыв. В процессе рассмотрения дела судья потребовал покинуть зал заседаний журналистку издания Yerevan Today, а когда узнал, что в зале находится еще один журналист того же издания, потребовал выдворить и ее. Саркису Петросяну не понравилось, что журналисты при освещении процесса постоянно указывают на его в недавнем прошлом принадлежность к правящей в Армении партии "Гражданский договор". Действия судьи вызвали возражения, как со стороны Роберта Кочаряна, так и его адвокатов.

Напомним, в ноябре 2024 года Кочаряну и его бывшим подчиненным были предъявлены новые обвинения. Спустя несколько лет после признания статьи о свержении конституционного строя неконституционной, на основании нового решения Конституционного суда им было предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении властью.