Понедельник, 21 Апреля 2025 16:54

АрмИнфо. Трое сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) были уволены в результате анализа, проведенного дисциплинарной комиссией ведомства. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МВД Армении, информируя о результатах очередного заседания комиссии.

Как уточнили в Министерстве, на заседании были тщательно изучены материалы и выводы служебного расследования, проведенного в отношении пяти сотрудников полиции. В результате рассмотрения дела к трем из них были применены дисциплинарные взыскания в виде освобождения от службы, а двум другим сотрудникам был вынесен строгий выговор.

Заседание дисциплинарной комиссии возглавил генеральный секретарь МВД Ара Фиданян.