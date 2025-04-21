Понедельник, 21 Апреля 2025 13:12

АрмИнфо.В последнее время азербайджанские вооружённые силы каждую ночь, как правило, с 22:30 до примерно 6:30 утра, ведут беспорядочную стрельбу в направлении армянских населённых пунктов в Сюникской области. Об этом говорится в сообщении фонда "Татоян".

Отмечается, что 12 и 13 апреля группа по сбору фактов Фонда была в общинах Тех и Капан Сюникской области, в частности - в селах Тех, Аравус, Хнацах, Неркин Ханд, Чакатен и других приграничных населённых пунктах.

"Цель визита - подготовка конкретных заявлений, подлежащих представлению в международные инстанции, включая международные судебные органы.

Как и ранее, на этот раз также было подтверждено, что жители сёл Тех, Хнацах, Хознавар, Аравус, Неркин Ханд, Чакатен и других населённых пунктов лишены пастбищ, пахотных земель, плодовых садов, поскольку большая их часть оказалась под контролем Азербайджана или под его огневым прицелом. Животноводство и свиноводство практически исчезли или сократились до минимума, а сады, которые раньше были основным источником дохода, стали как недоступными, так и опасными для жизни (например, в Техе, Аравусе, Неркин Ханде и др.).

Также стало известно, что в последнее время азербайджанские вооружённые силы каждую ночь, как правило с 22:30 до примерно 6:30 утра, ведут беспорядочную стрельбу в направлении армянских населённых пунктов. Непосредственно перед визитом, во время одной из таких стрельб в Хнацахе были повреждены солнечные панели, установленные на крыше дома одного из жителей и предназначенные для подогрева воды", - говорится в заявлении фонда "Татоян".