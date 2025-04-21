Понедельник, 21 Апреля 2025 13:11

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на общих дебатах на тему "Текущие и новые вопросы политики в интересах инклюзивного и устойчивого развития в Азиатско- Тихоокеанском регионе", состоявшейся в рамках проходящей в Бангкоке 81-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении Абисогомонян отметил, что встреча является хорошей возможностью для обмена мнениями о прогрессе, достигнутом в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), текущих вызовах и будущих шагах.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность сотрудничества между Арменией и ЭСКАТО ООН в сферах продвижения зеленой экономики, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала, а также взаимосвязи.

Говоря о важности международной поддержки, направленной на снижение уязвимости стран к изменению климата, замглавы МИД Армении подчеркнул необходимость создания устойчивой инфраструктуры и внедрения систем оповещения и готовности. В этом контексте Абисогомонян представил человеческие потери и материальный ущерб, вызванные разрушительными наводнениями, произошедшими в северных регионах Армении в прошлом году.

При этом армянский дипломат придал особое значение проведению в 2026 году в Ереване Конференции по биоразнообразию COP17 как важной платформы для сотрудничества по вопросам биоразнообразия и изменения климата. Было подчеркнуто, что Армения как страна-организатор конференции приняла инклюзивный подход для обеспечения участия гражданского общества, международных организаций и всех других заинтересованных сторон.

Коснувшись мирной повестки дня, принятой Арменией, замминистра иностранных дел представил участникам концепцию армянского правительства "Перекресток мира" и подчеркнул ее потенциал как важной гарантии обеспечения экономической взаимозависимости и построения мира как на Южном Кавказе, так и за его пределами.