Понедельник, 21 Апреля 2025 13:00

АрмИнфо. Коллективное чествование святых мучеников Геноцида армян находится под угрозой из-за беспрецедентного морального упадка руководства Армении. Об этом написал на своей странице Фейсбук бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Он напомнил, что в эти дни армяне всего мира вспоминают 110-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи. "На протяжении поколений мы чтим память 1,5 миллионов жертв, погибших в результате организованной государством и тщательно спланированной кампании уничтожения. Однако в этом году наше коллективное поминовение омрачено облаком, которое исходит не от внешних сил, а изнутри. Четкость, которая долгое время была характерна для нашего ритуала памяти, теперь находится под угрозой из-за беспрецедентного морального упадка руководства Армении. Никола Пашиняна обвиняют в некогда немыслимом грехе: он публично поставил под сомнение реальность Геноцида армян и масштабы трагедии", - отметил Осканян.

Экс-глава МИД Армении констатировал, что последние заявления Пашиняна, сформулированные уклончиво и двусмысленно, хотя и не являются прямым отрицанием, опасно соответствуют ревизионистской риторике, давно пропагандируемой Анкарой.

"Настаивая на том, что армяне должны задаться вопросом, "почему" произошел Геноцид, и намекая на ответственность жертв, Пашинян использует один из самых коварных инструментов искажения истории.

Отрицание геноцида - это не вопрос интеллектуальных упражнений или дипломатической тонкости. Это акт насилия. Как сказал Эли Визель: "Отрицание геноцида - это конечная стадия геноцида". Его цель - стереть не только жизни, но и память, личность и правду. Вот почему сегодня наше поминовение важнее, чем когда-либо. Сейчас мы сталкиваемся с двойной угрозой: отрицанием извне и обесцениванием изнутри", - предупредил армянский дипломат.

Осканян напомнил, что Геноцид армян - одно из наиболее тщательно задокументированных преступлений XX века. "Свидетельства выживших, приказы османского правительства, записи миссионеров, иностранные дипломатические сообщения и неоспоримые демографические данные - все это свидетельствует о систематической кампании по истреблению целого народа. Это был не хаос войны, а холодная, расчетливая политика. Ставить все это под сомнение не смелость и не изысканность. Это моральный провал", - уверен экс-глава МИД Армении.

По его словам, причем неудачи Пашиняна не ограничиваются памятью. "Его правление ознаменовалось национальной катастрофой: потерей Арцаха, перемещением 120 000 армян, гибелью тысяч молодых солдат и унизительным поражением. Под его руководством территориальная целостность Армении подорвана, наши пленные заперты в бакинских застенках, впереди нас ждут новые уступки. Пашинян также является главным препятствием на пути к праву армян Арцаха на возвращение, несмотря на четкие сигналы о том, что международное сообщество готово заняться решением этой фундаментальной проблемы", - добавил Осканян.

При этом дипломат считает, что недавние заявления Пашиняна о геноциде достойны осуждения и неприемлемы. По его словам, искажение или принижение величайшей трагедии в армянской истории лидером Армении должно возмутить каждого армянина, который на протяжении поколений несет бремя памяти.

"Турция десятилетиями отрицала Геноцид, представляя его как взаимные страдания военного времени, отвергая документы как пропаганду и выступая за глобальное забвение. Теперь эта риторика нашла тревожный резонанс в Ереване. Слова Пашиняна не только подрывают моральный авторитет Армении за рубежом, но и грозят разрушить коллективную память, которая сплачивала наш народ. Эти действия Пашиняна не являются ошибкой суждения, эти действия по расколу. Лидер, которому поручена защита суверенитета Армении, не может одновременно подрывать основы нашей моральной и исторической идентичности. Риторика Пашиняна поощряет отрицателей и подрывает основы национального единства.

24 апреля, когда мы, как нация, собираемся вместе, чтобы почтить память и воздать должное, мы также должны быть полны решимости восстановить достоинство Армении и заветные национальные идеалы. Пашинян лишен всех прав на руководство страной: моральных, политических и юридических. Путь к восстановлению справедливости и национальному возрождению лежит через его устранение", - резюмировал Осканян.