Понедельник, 21 Апреля 2025 12:59

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что все предыдущие конституционные референдумы не отражали волю народа. Об этом он заявил 21 апреля в ходе конференции <Правосудие как инструмент достижения справедливости>.

По его словам, а Армении существует разрыв между народом и правопорядком. И именно из-за этого возникают проблемы в сфере юстиции.

<Моя оценка была и остается такой: я убедился в том, что брешь в этом правовом порядке зависит и также связан с тем фактом, что, по сути, на всех конституционных референдумах существовало определенное общественное восприятие и убеждение, что официально зарегистрированные результаты конституционных референдумов не отражают волю народа или не выражают эту волю в полной мере>, - сказал Пашинян.

Как указал премьер, он об этом много говорю на разных площадках, представляя идеологию реальной Армении.

<Это очень важный нюанс, и я вижу здесь фундаментальную и глубокую проблему, в том числе именно потому, что у нас есть проблема с органической связью между народом и правовым порядком, установленным в стране.

Здесь тоже появились определенные трещины, и, по моему мнению, эти проблемы возникают, образуются в этих трещинах. Это вопрос, над которым нам нужно подумать. Пока есть необходимость в таких обсуждениях с такими акцентами и мы ведем эти обсуждения, это, по крайней мере, свидетельствует о том, что мы не достигли той точки, к которой хотели прийти>, - заявил Никол Пашинян.