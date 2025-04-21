Понедельник, 21 Апреля 2025 11:45

АрмИнфо. Все те, кто пытается угрожать представителям действующей власти расшибутся лбами о стену. Об этом 21 апреля на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил председатель НС Ален Симонян, реагируя на выступление депутата от оппозиционной фракции "Армения", представителя партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна.

Отметим, что в своем выступлении Манукян подверг резкой критике политику действующих властей, в результате которой Арцах был обезлюден, часть территории Армении оккупирована, и теперь продолжается процесс, который направлен на еще большие уступки соседним государствам.

В ответ спикер заметил, что эта самая партия, деятельность которой в 1918 -1920 г.г. привела к потере государственности. "После всех убийств, грабежей, фальсификаций результатов выборов, событий 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 народ вышел из этого кошмара. Затем последовала эпидемия, во время которой Азербайджан и Турция вместе с Пакистаном, составляющие вместе свыше 100 млн человек, напали на Карабах и на Республику Армения. В этой ситуации ряд военнослужащих начинают распространять взаимно исключающие комментарии. Молодая власть на этом фоне пыталась найти пути решения проблемы. В это же время внутри страны запускается "пятая колонна", которая под патриотическими лозунгами предпринимает попытки изнутри развалить государство, ставя перед собой ликвидацию государственности", - заявил председатель НС РА.

Однако, продолжил Симонян, несмотря на все это, мудрый народ в 2021 году вновь отдал свои голоса действующей власти. Он считает, что сама оппозиция не желает брать на себя власть, потому что ей это не нужно, поскольку связано с ответственностью. "Придя к власти, что вы будете делать? Обвинять нас? Народ вам не поверит, потому что был свидетелем происходящих событий. Ваша цель всем понятна: вновь придти в парламент по итогам новых выборов. Но народ вас больше не изберет, он может избрать третьи силы, но не вас. Вы оказались в сложном политическом тупике. Конкурс по выбору новых кандидатов в депутаты Национального Собрания РА начался", - заявил председатель Национального Собрания РА.

Отметим, что перепалка между Симоняном и Манукяном началась в процессе обсуждений отчета о работе комиссии по телевидению и радио Армении в 2024 году. Ранее, представляя документ, глава комиссии Тигран Акопян отмечал, что по состоянию на 31 декабря 2024 года в стране действовало 102 лицензированные компании, 41 поставщик аудиовизуальных медиауслуг и 61 сетевой оператор. За этот же период действовало 54 уполномоченные компании. Без лицензии транслировались 3 аудиовизуальные и 4 аудиопрограммы общественного вещателя, а на основании международных соглашений транслировались 4 аудиовизуальные и 1 аудиопрограмма.

Председатель комиссии подчеркивал, что аудиовизуальные СМИ в Армении свободны и независимы, учитывая взаимоотношения государства и СМИ. Жалоб от поставщиков аудиовизуальных услуг в 2024 году не поступало. Это касается отношений государства и СМИ или различных ветвей власти и политических сил и отношений со СМИ. По словам Тиграна Акопяна, поскольку у комиссии нет возможности отслеживать отношения между владельцами СМИ и финансирующими силами, то и информации по этому поводу с точки зрения свободы информации нет. По словам председателя комиссии, в 2024 году регулирующий орган действовал прозрачно, свободно и подотчетно обществу. Он добавил, что власти привержены принятым ими принципам и не вмешиваются в деятельность комиссии. Акопян отмечал, что современные информационные потоки, информационный хаос на социальных площадках создают угрозы информационной безопасности Армении, духовному и физическому здоровью людей, ограничивают информационный и языковой суверенитет Республики Армения. Было отмечено, что законодательство, регулирующее деятельность СМИ, не отвечает этим изменениям. По мнению докладчика, для решения проблем необходимо гармонизировать механизмы законодательного регулирования деятельности вещателей. Тигран Акопян поднял также вопрос создания цифрового общественного мультиплекса, отметив, что для того, чтобы телекомпании имели качественный контент, пора обсудить вопрос сокращения количества слотов. Было упомянуто о создании по решению правительства фонда "Общественно полезная медиасреда", которым будет управлять совет попечителей. Он будет использоваться для создания общественно полезного контента в Армении. Председатель комиссии подчеркнул важность строгого регулирования трансляции иностранных телепрограмм. По его словам, необходимы законодательные поправки, которые исключили бы трансляцию политических программ других стран на государственных мультиплексах, за исключением телевизионных программ общественного характера. Особое внимание уделялось обеспечению прозрачности финансирования, борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацией.