Понедельник, 21 Апреля 2025 11:23

АрмИнфо. Прогнозируется, что с 28 апреля по 5 мая большая часть территории Армении уже будет находиться в зоне отрицательной аномалии, что означает меньшее количество осадков, чем обычно. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Левон Азинян.

Согласно его записи, с 21 по 28 апреля ожидается, что количество осадков в северных и центральных районах будет на 10-30% больше нормы, на остальных территориях - ниже нормы. В тот же период времени температура воздуха в регионе будет на 3-6 градусов выше нормы, а с 28 апреля по 5 мая в центральных районах - на 3-6 градусов выше нормы.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, с 21 по 25 апреля в отдельных регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с. В период с 21 по 25 апреля в отдельных районах порывы ветров усилятся до 14-18 м/с. 21-22 апреля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване с 21 по 25 апреля также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в столице 21 апреля днем составит 22-24 градуса, вечером - 15-17 градусов, в ночь с 21 на 22 апреля - 10-12 градусов выше нуля.