Суббота, 19 Апреля 2025 15:17

АрмИнфо. В рамках Дней культуры Казахстана в Армении в Ереване состоялось торжественное открытие Парка имени Абая Кунанбаева. Церемония наименования парка, расположенного на территории, прилегающей к улице Алма-Атинской в административном районе Аван города Еревана, состоялась при участии министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Республики Армения Жанны Андреасян и министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой. В парке состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь казахского поэта, представителя просветительского движения, видного деятеля литературы и философии, основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева, сообщает пресс-служба МОНКС.

В мероприятии приняли участие также заместитель министра образования, науки и технологий Артур Мартиросян, первый заместитель мэра города Ереван Армен Памбухчян, чрезвычайный и полномочный посол РК в Армении Болат Иманбаев, представители общественности двух стран, жители и гости армянской столицы.

Министр образования, культуры и спорта, приветствуя присутствующих по случаю Дней культуры Казахстана в Армении, подчеркнула, что Дни культуры являются прекрасной возможностью открыть для себя культурное наследие Казахстана - литературу, музыку, танцы и традиции, одновременно способствуя культурному диалогу двух народов.

<Мероприятия, проводимые в рамках Дней культуры, важны не только с точки зрения сохранения, распространения и взаимного признания культурных ценностей, но и служат наилучшим стимулом для укрепления двустороннего сотрудничества. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения придает важность развитию дружественных отношений с Казахстаном, стабильному и эффективному сотрудничеству>, - отметила Жанна Андреасян.

По ее словам, присвоение парку в административном районе Аван города Еревана имени Абая Кунанбаева является важным символом культурного диалога двух народов, а также данью памяти великому писателю, мыслителю, одному из основоположников казахской литературы.

<Парк Кунанбаева становится новым культурным пространством для проведения совместных мероприятий, церемоний и творческих встреч. Эта именная табличка может стать символическим свидетельством культурного диалога и исторических связей>, - отметила Андреасян, выразив благодарность министерству культуры и информации Республики Казахстан, посольству Республики Казахстан в Армении и другим партнерам за реализацию инициативы и плодотворное сотрудничество.

С приветственной речью также выступила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, подчеркнув, что церемония присвоения имени парку является историческим событием.

<Парк в этой части Еревана становится ярким символом культурных связей наших народов. Концепции, пронизывающие творчество Кунанбаева,

- это общечеловеческие ценности, характеризующие лучшие ценности всего человечества. Абай - мост между культурами и путеводная звезда человеческой мысли>, - сказала Аида Балаева, отметив, что казахский поэт также неоднократно обращался к армянским авторам.

Она поблагодарил все стороны, благодаря которым проект стал реальностью, и подчеркнула: <Пусть это знаменательное событие станет началом нового этапа сотрудничества между народами Армении и Казахстана>.

В рамках мероприятия также состоялась церемония посадки деревьев с участием двух министров, а армянская и казахская молодежь выступила с музыкальными и танцевальными номерами.

<Следует отметить, что Абай Кунанбаев является одной из ключевых фигур просветительского движения, литературы и философии. Он внес большой вклад в становление казахского литературного языка, распространение просвещения, развитие национального самосознания. Его произведение <Слова наставления> известно также армянским читателям. Кунанбаев считал, что истинный прогресс народов начинается с духовного воспитания, восприятия ценностей, формирования мыслящей личности.

С 2010 года в Ереванском государственном университете действует Центр казахского языка, истории и культуры, а с 2016 года - Центр казахской литературы в Национальной библиотеке Армении>, - отметили в МОНКС.