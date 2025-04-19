Суббота, 19 Апреля 2025 12:35

АрмИнфо. Защитник прав человека (ЗПЧ) Армении подчеркивает, что беспрепятственная профессиональная деятельность журналистов имеет исключительное значение с точки зрения надлежащего осуществления права на получение информации и свободы выражения мнения. При этом беспрепятственная работа журналистов ценится не просто с точки зрения защиты прав конкретных лиц, а имеет большое общественное значение.

Средства массовой информации должны иметь благоприятную среду для осуществления своей деятельности. В этой связи крайне важно, чтобы государственные органы и должностные лица как носители публичной власти принимали активные меры по созданию такой среды. Более того, должностным лицам следует помнить, что вопросы журналистов зачастую могут быть резкими, но это допустимо, если они не противоречат законным границам свободы слова.

Защитник прав человека считает тревожным тот факт, что должностные лица нередко не учитывают вышеуказанные стандарты, что негативно сказывается на благоприятной среде для деятельности журналистов и обеспечении их беспрепятственной профессиональной деятельности. В качестве общей проблемы в данной сфере Защитник также считает проблематичным тот факт, что из-за отсутствия надлежащих внутренних механизмов каждый инцидент между чиновником и журналистом сопровождается взаимными обвинениями по вопросу соблюдения этических норм.

ЗПЧ подчеркивает, что обязанностью государства является разработка и внедрение надлежащих механизмов для обсуждения вопросов, связанных с этикой как должностных лиц, так и журналистов, которые в Республике Армения либо отсутствуют, либо не реализуются должным образом.

Защитник еще раз подчеркивает, что как правильное общение должностных лиц с журналистами, так и соблюдение принципов <ответственной журналистики> (в части независимости, журналистской этики, точности представленной информации, нейтральности, подотчетности и других соответствующих принципов) имеют исключительное значение с точки зрения свободы граждан получать информацию и выражать свое мнение.

Проблем в этом секторе много, и компетентные субъекты должны приложить серьезные усилия для их преодоления.