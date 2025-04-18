Пятница, 18 Апреля 2025 20:55

АрмИнфо. Антикоррупционный суд Армении принял решение о применении двухмесячного ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата от правящей фракции "Гражданский Договор" Татулу Асиляна. Об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее Асилян был экстрадирован из России в Армению по запросу Генеральной прокуратуры. Он обвиняется в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, связанном с выдачей разрешений на строительство.

Подтверждения этой информации нет - на сайте антикоррупционного суда сообщение об этом отсутствует.