Пятница, 18 Апреля 2025 20:53

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи 18 апреля совершил визит в стратегически важный регион страны - Вайоцдзорскую область, расположенную близ границы.

Как отметил Посол в своем микроблоге в Twitter (Х), цель визита заключалась в оценке текущей ситуации в приграничных районах. Кроме того, визит состоялся в рамках оказания поддержки уязвимых групп населения и сохранения культурного наследия.