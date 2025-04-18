Пятница, 18 Апреля 2025 17:33

АрмИнфо. Вы уже выбрали место для летнего путешествия, купили билеты и даже получили визу? Пора собирать чемодан! А если Вам нужно купить новый, то IDBank и Idram подготовили для Вас приятный сюрприз. Как всегда, IDBank и Idram поддерживают любителей путешествий своими многочисленными инициативами и сюрпризами.

С 8 апреля по 8 июня 2025 года сеть магазинов Carpisa проводит акцию, в рамках которой при оплате картами IDBank или совершении QR-платежей с помощью приложения Idram&IDBank покупатели получат 20% в idcoin за чемоданы без скидки.

Менеджер по развитию экосистемы и партнерскому сотрудничеству IDBank, Гоар Гукасян, отметила, что idcoin уже успел полюбиться клиентам, что и стало причиной выбора этого бонусного варианта для акции: «Любая инициатива, направленная на открытие мира, имеет для нас огромное значение. Мы всегда рядом с нашими клиентами в этом путешествии, предлагая преимущества в бизнес-залах, бонусы при оплате в разных странах мира, а также возможность приобрести качественный и удобный чемодан по выгодной цене», — подчеркнула Гоар Гукасян.

Idcoins — это цифровые баллы лояльности, которые клиенты могут использовать в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus. Эти баллы можно применить в качестве способа оплаты при совершении QR-платежа. Один idcoin равен одному армянскому драму (1 idcoin = 1 AMD).