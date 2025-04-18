Пятница, 18 Апреля 2025 17:01

АрмИнфо. Все задержанные и арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию. Национальное Собрание РА на заседании 18 апреля во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "О содержании задержанных и арестованных лиц".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян, инициатива исходит из требований Комитета ООН по предотвращении пыток и вынесенных Европейским судом по правам человека дел против Армении. Законопроектом установлено, что при доставке задержанных и арестованных лиц в места содержания во всех случаях будет проводиться их медицинское освидетельствование, а не при фиксации полученных травм, как это происходит в настоящее время. Задержанные лица должны пройти медицинское освидетельствование в течение трех часов после их доставки в уголовно- исправительные учреждения, а арестованные - не позднее 24 часов. При этом, задержанные и арестованные лица смогут сами привлекать к освидетельствованию предпочитаемого врача. В настоящее время решение этой задачи предоставлено врачам скорой помощи, и эта возможность сохранится. Мкртчян заметил, что привлечение врачей скорой помощи комитет ООН по предотвращению пыток расценил как положительную практику. Тем самым, как подчеркнул замминистра, в отношении задержанных и арестованных лиц будет применен единый стандарт содержания и станет дополнительной гарантией для предотвращения пыток.

Документом также устанавливаются случаи, при которых врач должен составить протоколы о применении пыток. Это может произойти при наличии обращения задержанного или арестованного лица, а также выявленных врачами случаев применения насилия или при обращениях со стороны сотрудников уголовно-исправительных учреждений. Формы и виды протоколов будут утверждены на основании приказа министра здравоохранения. После их разработки и утверждения следственные органы страны должны быть оповещены об этом в течение не более 24 часов. Оповещения могут быть представлены в электронной форме.