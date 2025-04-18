Пятница, 18 Апреля 2025 16:25

АрмИнфо. Охранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиям. Национальное Собрание РА на заседании 18 апреля во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "О частной охранной деятельности" и в пакете смежных законов.

Представляя поправки, заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян отметил, что пакет нацелен на приведение охранной деятельности к единым стандартам. В частности, к уже имеющимся регулированиям теперь добавляется и услуги видеонаблюдения, предоставляемые посредством установки технических средств, охраны с помощью системы сигнализации, а также услуги быстрого реагирования. Еще одно изменение касается процесса получения лицензии. В законопроекте установлено, что на момент подачи заявки на получение лицензии в организации должны быть не менее 10 квалифицированных охранников против одного в настоящее время.

В пакет также вносится требование об обязательном страховании охраняемого объекта. Для решения этой задачи организации должны застраховать имущество на сумму вдвое превышающую размер полученного по итогам предыдущего года дохода, но не более 10 млн драм. В данном случае, речь идет о возможности возмещения охраняемому объекту ущерба по причине неудовлетворительной работы охранников, которые должны быть восполнены страховой компанией.

Пакетом планируется повысить размер госпошлины за лицензию на охранную деятельность с 300-кратного размера базовой ставки до 500-кратного. Количество автомашин сопровождаемого телохранителями лица не должно превышать одну единицу транспортного средства, а количество телохранителей - не более трех лиц.

Ужесточается ответственность за нарушения представленного пакета, в связи с чем соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Отметим, что согласно обоснованию проекта закона, основной целью пакета является применение соответствующих стандартов, особенно с учетом того, что с 1 января 2026 года полиция прекратит осуществлять охрану зданий и сооружений государственных органов, и эта функция будет передана частным охранным организациям. Как показало изучение имеющейся информации, количество субъектов предпринимательства, получивших лицензию в Республике Армения, в 2022 году по сравнению с 2017 годом увеличилось примерно в 3,6 раза - с 42 до 152. В настоящее время количество таких организаций составляет 210. Учитывая общественную значимость сферы, важно, чтобы субъекты предпринимательства, получающие лицензию, имели соответствующий потенциал и экономические ресурсы. В противном случае возрастает риск того, что субъекты предпринимательства, не имея достаточных ресурсов для оказания услуг надлежащего качества, начнут не соблюдать ряд законодательных требований с целью снижения себестоимости услуг. Это в свою очередь, может привести к нарушению равных условий конкуренции между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в охранной сфере.