Пятница, 18 Апреля 2025 16:15

АрмИнфо. Гражданин Ирана, с целью осуществления незаконного оборота наркотиков на территории Армении, при содействии гражданина РА Р.С., ввез на территорию Республики Армения наркотические средства в особо крупном размере, в общей сложности 6,7 кг <Марихуаны> и 2 кг <Метамфетамина>, которые предназначались для реализации через Telegram, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

В результате проведенных совместно со Службой нацбезопасности действий в рамках расследуемого в СК уголовного дела выяснилось, что главарь группировки ранее пытался приобрести в особо крупном размере наркотические средства с целью сбыта: 25,2 кг <Марихуаны>, 81,6 г <Метадона> и 0,99 кг <Метамфетамина>, а также не менее 99,17 г <Марихуаны>.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено и доказано, что Р.С. и К.С. продавали незаконно приобретенные наркотики через страницы, которыми они управляли в Telegram, предоставляя данные кошельков, которыми они фактически управляли, людям, выражавшим желание приобрести наркотики.

Затем для сокрытия незаконного происхождения вырученных от продажи наркотиков 58,3 млн. драмов они перечислили часть криптовалюты, поступившей на криптокошельки, на кошельки действующих в Армении компаний, занимающихся обменом криптовалюты в приложении Telegram, и поручили отправить полученные в результате обмена средства в армянских драмах на один из платежно-расчетных кошельков и на их банковские карты, а другую часть - перевести на десятки других криптовалютных кошельков.

В отношении главаря и двух членов группы возбуждено публичное уголовное преследование по соответствующим статьям УК Армении. В их отношении в качестве меры пресечения применен арест. В отношении гражданина Ирана также возбуждено публичное уголовное преследование, в качестве меры пресечения избран арест, он объявлен в розыск.

Уголовное производство в отношении троих членов группы с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за следствием.