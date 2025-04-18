Пятница, 18 Апреля 2025 16:12

АрмИнфо. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 18 апреля во втором и окончательном чтении внесло поправки в законе "Об управлении стихийными бедствиями и защите населения".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян, действующий закон о защите населения в чрезвычайных ситуациях, принятый еще в 1998 году, уже не соответствует современным требованиям, как с точки зрения управления системой, так и международным стандартам. Кроме того, на всех уровнях системы защиты населения наблюдается недостаточная осведомленность, особенно среди общественности, что подчеркивает необходимость повышения уровня информированности.

Новый законопроект, по словам Мкртчяна, был разработан с учетом международных стандартов и анализа недавних наводнений, произошедших в Лорийской и Тавушской областях в мае 2024 года. Заместитель министра пояснил, что в рамках проекта более четко представлены полномочия компетентных органов на всех уровнях управления: республиканском, региональном, муниципальном и объектном. "Кроме того, проект предполагает расширение цифровых инструментов. В частности, все планы по управлению стихийными бедствиями будут оцифрованы, а для компетентных органов будет создана единая электронная информационная система", - пояснил замглавы МВД.

По словам Мкртчяна, после принятия законопроекта будет также предусмотрена система страхования на случаи смерти, нанесения ущерба имуществу и здоровью людей. Законопроект также определит ответственность за нарушения установленных норм.

Докладчик уточнил, что институт об обязательном страховании должен быть законодательно закреплен и определен правительством, поскольку речь идет о последствиях стихийных бедствий и возмещении ущерба, как пострадавшим, так и третьим лицам. В этом ключе он пояснил, что ущерб может затрагивать не только конкретные объекты или людей, но также окружающую среду. "При этом, те, кто пострадал, но не осуществил обязательного страхования, не будут лишены денежного возмещения от государства. Например, в случае недавних событий в Лори и в Тавуше государство уже начало предоставлять денежные компенсации как физическим, так и юридическим лицам. Новый законопроект станет дополнительным инструментом для снижения нагрузки на общины и государство", - добавил Мкртчян, отметив готовность государства возместить ущерб в случае необходимости.

Замглавы МВД обратил внимание на то, что законопроект также включает меры по снижению рисков стихийных бедствий, перечислив конкретные инструменты для решения этого вопроса. По его словам, стратегия уже включает расчеты по уменьшению рисков и определяет необходимый бюджет для реализации предложенных мер.

Касаясь переговоров со страховыми компаниями, Мкртчян отметил, что, несмотря на их отсутствие, до включения данной нормы в проект закона состоялись обсуждения с руководством Центрального Банка Армении, заверив, что такие работы будут продолжены и с вовлечением страховых компаний.

Напомним, что 26 мая 2024 года на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом рек Дебед и Агстев с берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели 4 человек. Стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. По последним данным МВД Армении, из различных населенных пунктов в Лорийской и Тавушской областях были спасены и эвакуированы 429 человек.