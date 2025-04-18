Пятница, 18 Апреля 2025 16:02

АрмИнфо. В рамках своего визита в Сюник посол Великобритании в Армении Джон Галлахер встретился с представителями миссии наблюдателей ЕС (EUMA) в Горисе, чтобы обсудить их наблюдения относительно ситуации с региональной безопасностью.

"У меня была очень полезная встреча с группой наблюдателей ЕС. Они рассказали, как они выполняют свой мандат и укрепляют доверие в приграничных общинах. Жители Сюника имеют право жить и работать в мирных условиях", - заявил Галлахер, его словам приводит посольство Великобритании в Армении.