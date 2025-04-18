Пятница, 18 Апреля 2025 14:05

АрмИнфо. По поручению Главы государства Казахстан направил гуманитарную помощь народу Афганистана. Передача состоялась на железнодорожной станции Хайратон в провинции Балх. Общий объем прибывшего по железной дороге гуманитарного груза составляет 2,2 тыс. тонн. Это растительное масло, пшеничная мука, рисовая крупа, зимние и летние палатки, одеяла. Отдельная партия гуманитарной помощи с лекарственными средствами первой необходимости будет направлена воздушным транспортом. Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID».

Как отметил временный поверенный в делах Республики Казахстан в Афганистане Газиз Акбасов, Казахстан последовательно выступает за продолжение поддержки афганского народа, а также за развитие дружественных и торгово-экономических связей между странами. Он подтвердил готовность к углублению сотрудничества не только в гуманитарной сфере, но и в горнодобывающей промышленности, транспорте, логистике и сельском хозяйстве.

Отмечается, что с 21 по 23 апреля запланирован визит в Кабул казахстанской делегации во главе с вице-премьером – министром национальной экономики Сериком Жумангариным. В рамках визита планируется проведение встреч с официальными лицами Афганистана и выставки казахстанских товаров.