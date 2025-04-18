Пятница, 18 Апреля 2025 13:54

АрмИнфо. Кандидат от блока партий, участвующий в назначенных на 30 марта 2025 года внеочередных выборах Совета старейшин общины Гюмри, нарушил запрет на благотворительность, пообещав избирателям деньги и товары под видом благотворительности, сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

27 марта Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что в рамках дела о даче и получении избирательных взяток, а также нарушении запрета на благотворительность во время выборов в Гюмри задержано 8 человек, в том числе отец и сын кандидата в мэры Гюмри от оппозициoнного блока <Наш город> Мартуна Григоряна - Карен и Камо Григоряны. 28 марта были освобождены из зала суда. В отношении Камо Григоряна суд избрал меру пресечения в виде административного надзора и запретил ему покидать квартиру с восьми вечера до восьми утра.

Согласно сегодняшнему заявлению Комитета, кандидат от блока обещал жителю Гюмри, находящемуся с ним в близких отношениях, предоставить необходимые средства для финансирования процесса пошива и приобретения одежды (униформы) для участников руководимого им танцевального коллектива, одновременно обещая перечислить другие расходы, необходимые для оснащения танцевального коллектива, с целью их обеспечения за счет средств партии.

Предварительное расследование другого уголовного дела показало, что житель Гюмри в сговоре с рядом лиц обещал и предлагал денежную взятку двум избирателям за участие в выборах и голосование за представляемый им партийный блок. Последние приняли предложение, пообещав взамен указанной избирательной взятки проголосовать за данный партийный блок. Кроме того, это же лицо договорилось и пришло к предварительному соглашению с вышеуказанными избирателями также предлагать и предоставлять денежные средства другим избирателям за участие в выборах и голосование за партийный блок. Они взяли персональные данные ряда граждан, имеющих право голоса, с целью их подкупа.

За дачу и получение предвыборных взяток, а также за нарушение запрета на благотворительность 4 лицам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения, в отношении них в качестве мер пресечения применены административный надзор и запрет на отсутствие.

Все обвиняемые признали себя виновными по предъявленным обвинениям и дали признательные показания.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Прокурор утвердил обвинительные заключения, а материалы дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.