Пятница, 18 Апреля 2025 11:19

АрмИнфо. Власти Арцаха решительно осуждают безответственное поведение депутата парламента Армении от правящей силы "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна, которое содержит элементы ненависти и внутреннего раскола по отношению к народу Арцаха. Об этом говорится в заявлении Информационного штаба Арцаха.

В Инфоштабе НКР напомнили, что Сукиасян 17 апреля в интервью одному из армянских СМИ заявил, что в 2023 году народ Арцаха не воевал.

"Более того, депутат от правящей партии не только выразил собственное ошибочное мнение о борьбе народа Арцаха, но и оправдал предыдущее заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что народ Арцаха должен был остаться и бороться.

Этим заявлением Сукиасян подверг очередному психологическому террору солдат и добровольцев, героически сопротивлявшихся азербайджанской агрессии в сентябре 2023 года, родственников погибших, пропавших без вести и пленных", - заявили в Инфоштабе.

При этом в Инфоштабе специально для Сукиасяна напомнили, что в ходе военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха 19 сентября 2023 года, погибли 265 армянских военнослужащих, 21 мирный житель, в том числе и дети, еще 14 граждан пропали без вести.

В свою очередь омбудсмен НКР Гегам Степанян, касаясь заявления Сукиасяна, в частности, написал: "Недочеловек, который делает безнравственное заявление о том, что арцахцы не воевали, хоть знает, в какое психологическое состояние он ввергает родных и близких наших героев, кто сложил головы в сентябре 2023 года, и ценой чьих жизней народ Арцаха был спасен от полного физического уничтожения.

Выйти из ада, и снова проходить через психологический ад каждый день из-за нескольких таких подонков? И я еще раз повторяю, отвечать им фактами бессмысленно, потому что они делают это намеренно".